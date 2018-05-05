В горах Грузии погиб чемпион мира по грэпплингу

5 мая 2018 18:23 (UTC+04:00)

Чемпион мира 2017 года по грэпплингу, 27-летний Григол Ткемаладзе погиб в результате падения со скалы в селе Хадори Ахметского муниципалитета, передает ТАСС со ссылкой на телекомпанию "Рустави-2".

По ее данным, 4 мая спортсмен приехал в село из Тбилиси. В тот же день в горах он оступился и упал в ущелье с высоты 150 метров.

В субботу МВД страны сообщило, что на место происшествия 4 мая оперативно были отправлены более 20 спасателей из Телави, Ахмета и Гурджаани. "Спасательно-поисковая операция проходила в высокогорье, в условиях сложного рельефа, спустя сутки удалось обнаружить труп погибшего", - сообщила пресс-служба Агентства по управлению чрезвычайными ситуациями МВД Грузии.

Грэпплинг - вид спортивного единоборства, совмещающий технику всех борцовских дисциплин, с минимальными ограничениями по использованию болевых и удушающих приемов.

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