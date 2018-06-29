Рост ВВП Грузии в янв-мае ускорился

Рост валового внутреннего продукта (ВВП) Грузии ускорился в январе-мае 2018 года до 6,1 процента с 4,5 процента в январе-мае прошлого года, сообщает Financial One со ссылкой на Национальную статистическую службу.

В мае рост ВВП ускорился до 7,5 процента в сравнении с 5,3 процента в мае прошлого года и 6,5 процента в апреле текущего года.

В 2017 году экономический рост ускорился до 5,0 процента с 2,2 процента годом ранее.

Ситуация стала несколько улучшаться в 2017 году - экспорт увеличился в прошлом году на 29 процентов до $2,728 миллиарда, дефицит торгового баланса сократился на 32 процента до $5,252 миллиарда, переводы увеличились на 19 процентов до $1,379 миллиарда.

За первые пять месяцев текущего года экспорт увеличился на 28 процентов до $1,285 миллиарда, дефицит торгового баланса вырос на 20 процентов до $2,326 миллиарда, а переводы увеличились на 19 процентов до $609 миллионов.

Правительство ожидает роста экономики в нынешнем году на 4,5 процента.

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