Парламент Грузии выразил доверие обновленному составу правительства

15 июля 2018 00:37 (UTC+04:00)

Парламент Грузии в субботу большинством голосов выразил доверие обновленному составу правительства во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе и новой правительственной программе, сообщает РИА Новости.

В поддержку проголосовали 101 депутат, против — 12.

"Парламент Грузии выразил доверие составу правительства",- заявил спикер парламента Ираклий Кобахидзе.

Заседание законодательного органа транслировали грузинские телекомпании.

Бахтадзе стал премьер-министром Грузии 20 июня. Сразу после прихода к власти он заявил, что намерен сократить количество министерств с 14 до 11 (10 министерств и один аппарат госминистра). Глава правительства пояснил, что для этого необходимы законодательные изменения. Парламент Грузии 5 июля уже принял законодательные поправки в связи с реорганизацией министерств и сокращением их числа.

На днях премьер представил обновленный состав правительства, в котором три новых министра, при этом основной состав кабмина, в том числе министры силовых ведомств, не изменился.

Состав правительства Грузии следующий: глава МИД Давид Залкалиани, министр внутренних дел Георгий Гахария, министр здравоохранения Давид Сергеенко, министр образования, науки, культуры и спорта Михаил Батиашвили, министр экономики и устойчивого развития Георгий Кобулия, министр финансов Вано Мачавариани, министр инфраструктуры Майя Цкитишвили, министр окружающей среды и сельского хозяйства Леван Давиташвили, министр обороны Леван Изория, министр юстиции Тея Цулукиани, госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Кетеван Цихелашвили.

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