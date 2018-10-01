ЕИБ предоставляет дополнительные средства для поддержки водных проектов в Грузии

1 октября 2018 09:25 (UTC+04:00)

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) подписал новое грантовое соглашение в рамках Целевого фонда технической помощи Восточного партнерства (ЦФТПВП) на сумму более 3 миллионов евро с Министерством регионального развития Грузии и коммунальной компанией "Объединенная водопроводная компания Грузии".

Эти средства на общую сумму 3,25 ммиллиона евро будут использованы для финансирования специализированных профессиональных услуг для поддержки коммунальной компании в реализации Проекта ЕИБ по очистке сточных вод в Кутаиси.

В соответствии с финансовым контрактом от 15 октября 2015 года, ЕИБ предоставил кредит в размере до 100 миллиона евро для Министерства регионального развития Грузии, который улучшит сбор и очистку сточных вод в городе Кутаиси.

Проект является частью программы Реабилитации водного сектора Грузии, которая состоит из серии инвестиций, направленных на улучшение водоснабжения в Кутаиси, Уреки, Поти и Зугдиди, а также на сбор и обработку сточных вод в Кутаиси, Уреки и Поти (Проект по очистке сточных вод в Кутаиси).

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