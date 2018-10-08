Джеймс Аппатурай: Учения НАТО-Грузия демонстрируют, что мы одна команда

8 октября 2018 09:17 (UTC+04:00)

Учения НАТО-Грузия — это демонстрация того, что мы — одна команда. Об этом специальный представитель генерального секретаря НАТО Джеймс Аппатурай заявил Первому каналу, передает в понедельник Грузия Online.

По его словам, учения НАТО-Грузия состоятся весной 2019 года.

"Это важно по крайней мере по двум причинам. Важно из-за того политического сигнала, который НАТО подаёт проведением совместных учений, и я бы сказал, что это именно тот сигнал, который мы хотим послать.

Мы ничего не делаем против других. Учения будут тщательно подготовлены, чтобы их цель была ясна всем. Это политический сигнал солидарности и демонстрация того, что мы — одна команда, состоящая из разных стран.

Грузия не является членом НАТО, но она является одним из наших самых активных, очень близких партнеров и аспирантов. Совместные учения имеют и практические аспекты. Возрастет совместимость вооруженных сил, что очень важно для будущего членства Грузии", — заявил Джеймс Аппатурай.

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