Грузия намерена поставлять бронетехнику в страны Дальнего Востока

8 октября 2018 16:19 (UTC+04:00)

Научно-технический центр министерства обороны Грузии "Дельта" намерен начать поставки бронетехники нескольким странам Дальнего Востока. Об этом говорится в информации государственного военного научно-технического центра "Дельта", передает в понедельник Грузия Online.

Как сообщается в информации, переговоры с соответствующими странами относительно поставок бронетехники уже ведутся.

Кроме того, по информации "Дельты", в заключительной фазе находятся переговоры о поставках потенциальным клиентам качественно новой интегрированной разведывательной системы.

"Поскольку интеллектуальный и производственный ресурсы центра работают в полную силу с целью развития нового продукта, у нас есть возможность прочно занять свое место на международном рынке. Соответственно, в 2018 году мы продолжаем работать как над повышением обороноспособности страны, так и над международными контрактами. Ведутся переговоры о поставке бронетехники с несколькими странами Дальнего Востока, в результате чего "Дельта" расширит географию своих клиентов", - сообщают в "Дельте".

По их информации, центр "Дельта" также планирует представить образцы национальной продукции вооружения на крупнейшей в регионе Ближнего Востока и Северной Африки международной выставке военной, морской и воздушной оборонной промышленности IDEX 2019 (International Defence Exibition and Conference).

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