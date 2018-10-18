Министр финансов Грузии встретился с миссией МВФ

Министр финансов Грузии Иване Мачавариани встретился с миссией Международного валютного фонда (МВФ), которой руководит Мерседес Вера-Мартин. На встрече присутствовали заместители министра финансов и постоянный представитель МВФ в Грузии Франсуа Пешо, передает в четверг Грузия Online.



По данным министерства финансов, стороны рассмотрели ход программы Международного валютного фонда, фискальные параметры текущего года, экономическую динамику в стране и регионе и основные параметры бюджета на 2019 год.



По данным ведомства, это уже третья оценочная миссия МВФ. Вместе с тем, Грузия уже завершила первый и второй обзор программы "С расширенным механизмом финансирования".



Миссия МВФ будет работать в Грузии две недели. В рамках визита запланированы встречи с членами экономической команды правительства, представителями Национального банка, международных финансовых институтов и банковского сектора.

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