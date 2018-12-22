В Грузии продлили исследование на наличие свинца в организме детей

В Грузии продлены сроки исследования на наличие свинца в организме детей, реализуемого по инициативе Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ). Об этом заявил глава Минздрава Грузии Давид Сергеенко, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

Исследование должно было завершится 24 декабря. Продлить его решили, поскольку во время проведения эксперты столкнулись с определенными проблемами — родители часто отказывались от участия и запрещали брать кровь для анализа у их детей. Из-за этого специалисты не смогли собрать необходимое количество образцов.

«Исследование важное. До его начала, летом прошлого года, активизировалась информация о том, что в стране существует потенциальная опасность – источники, содержащие свинец, который особенно опасен для детей… Мы начали исследование, которое необходимо для того, чтобы узнать действительно ли, существует угроза, и из каких источников она исходит», — заявил Сергеенко.

Глава Минздрава призвал жителей Грузии не отказывать экспертам в проведении анализов, отметив, что «это полностью безопасно».

«Анализы мы отправляем в специализированную лабораторию в Италии. Мы не ожидали стопроцентного согласия от населения, но 60% — это очень низкий показатель. Поэтому мы продолжим это исследование до тех пор, пока не получим валидное количество. Если в исследование включится меньше людей, то придется проводить его еще дольше, соответственно, ответы получим позже», — сказал Сергеенко.

Программа по проверке уровня свинца ориентирована на детей в возрасте от 2 до 7 лет. Исследование началось 20 сентября. За три месяца экспертам удалось взять образцы крови только у 1,3 тысячи детей, тогда как для точности исследования необходимо минимум 1,5 тысячи.

Свинец является отравляющим веществом, накопление которого влияет на целый ряд систем организма. Особенно он вреден для детей младшего возраста. По данным ВОЗ, какого-либо известного уровня воздействия свинца, считающегося безопасным, не существует. Вместе с тем, доказано, что по мере усиления воздействия свинца также увеличиваются спектр и тяжесть симптомов и эффектов. По последним оценкам, в крови детей свинец не должен превышать пяти микрограмм на децилитр.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.