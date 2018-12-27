Опубликованы данные содержания свинца в воздухе Тбилиси

27 декабря 2018 11:25 (UTC+04:00)

Содержание свинца в воздухе в четырех местах Тбилиси не превышает установленной нормы — таковы результаты лабораторного исследования Национального агентства окружающей среды, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

На прошлой неделе специалисты взяли образцы для выявления содержания свинца в воздухе в четырех местах в центре столицы близ школ и дестких садов и направили их в лабораторию Национального агентства окружающей среды. Результаты показали, что содержание свинца в воздухе в этих местах не превышает установленной нормы, — сообщается на сайте ведомства.

Специалисты агентства продолжают определять содержание свинца в воздухе Грузии, особенно в местах вокруг детских садов и школ.

Что касается других вредных веществ, то по данным агентства в Тбилиси, Батуми и Кутаиси в воздузе содержится повышенное количество диоксида азота (NO2) и твердые частицы пыли (PM10).

Повышение содержания этих вредных веществ с 18-23 декабря было зафиксировано в Тбилиси на проспекте Церетели, Варкетили, Вашлиджвари, проспекте Казбеги, а также на улице Абусеридзе в Батуми.

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