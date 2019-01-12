В Грузии вводится регламент для местных и импортных стройматериалов

12 января 2019 11:26 (UTC+04:00)

С 15 января в Грузии вводится регламент для строительных материалов – производителям, импортерам и дистрибьюторам придется заполнять декларации о продуктах, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В декларациях необходимо перечислить технические характеристики продукции. Таким образом производитель берет на себя ответственность за то, что продукт соответствует всем заявленным свойствам. Указанный в декларации стандарт производитель будет обязан соблюдать и при серийном производстве.

Декларация должна быть составлена как в бумажной, так и электронной форме. При этом у производителя должна храниться вся техническая документация и декларации в течение 10 лет. Органам надзора отчетность необходимо будет предоставить по первому требованию.

Кроме того, декларация будет обязательна для импортеров стройматериалов.

В частности, для ввоза в Грузию импортер будет обязан прилагать инструкции к продукту и информацию о безопасности. Также он ответственен за обеспечение условия хранения, при которых продукция не потеряет своих качеств и будет соответствовать указанным в декларации характеристикам.

Те же правила касаются и дистрибьюторов продукции.

В случае нарушения требований регламента, Служба доходов Грузии не пропустит стройматериалы через границу. Следить за выполнением требований и устанавливать стандарты будет Национальное агентство стандартов и метрологии Грузии.

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