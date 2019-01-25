Грузия будет принимать в свои тюрьмы международных преступников

Министерство юстиции Грузии и Международный уголовный суд в Гааге подписали соглашение об исполнении приговоров Гаагского суда, то есть, международные преступники смогут отбывать срок наказания в Грузии, говорится в сообщении на сайте Минюста, передает Trend со ссылкой на Спутник Грузия.

Соглашение основывается на системе двойного согласия – на первом этапе государство выражает общее согласие подключиться к системе исполнения приговоров осужденных Гаагским судом, а на втором этапе у государства будет право согласиться или отказаться от приема осужденного на своей территории.

На сегодняшний день Гаагский суд рассматривает дела о возможных преступлениях в Демократической республике Конго, Уганде, Судане, Кот-Д-Ивуаре и Центральной Африке.

На данном этапе из-за малого количества осужденных Гаагским судом нет необходимости использовать грузинские тюрьмы.

"В случае изменения ситуации пенитенциарная система Грузии уже сможет помочь Международному уголовному суду и принять приговоренных на своей территории", - сказано в сообщении.

Минюст считает, что подписанное соглашение усиливает роль Грузии в международном правосудии и является признанием системы исполнения тюремного наказания страны.

Подобные соглашение Гаагский суд ранее подписал с Австрией, Бельгией, Данией, Норвегией, Сербией, Швецией, Словенией и Великобританией.

У Грузии уже есть опыт приема иностранных преступников. Программу реабилитации в Грузии проходили бывшие узники Гуантанамо. Троих человек Грузия приняла в 2010 году, а еще троих - в 2014-м. Первая партия заключенных покинула Грузию еще до 2014 года.

За последние 8 лет система исполнения наказания в Грузии претерпела серьезные реформы. Все учреждения по исполнению наказаний разделены на категории по степени риска осужденных. В тюрьмах гарантировано право на свидания, в том числе онлайн, действует сеть тюремных магазинов, осужденным дают возможность работать или обучаться профессии. Кроме того, осужденные могут воспользоваться бесплатной медицинской помощью и библиотеками.

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