В Грузии пройдет очередной Международный конкурс вина квеври

БАКУ /Trend/ - Третий международный конкурс вина кверви пройдет в Грузии 21-22 июня, передает в среду Trend со ссылкой на Georgian Wine Association. Конкурс в третий раз проведут совместно Ассоциация «Грузинское вино», министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства и Национальное агенство вина Грузии.

В конкурсе могут принять участие производители вина из квеври из любой страны и региона мира. Конкурсные образцы будут рассмотрены жюри, в состав которого входят грузинские и зарубежные эксперты.

Подать заявку на участие можно до 14 июня.

Цель конкурса - представить лучшие вина из квеври, продвинуть производство и потребление вина, повысить осведомленность о винах этого типа, производимых в разных странах.

Конкурс вин квеври впервые проводился в Грузии в 2017 году, и с тех пор интерес к квеври значительно возрос.

Грузинскому традиционному методу виноделия квеври в 2013 году был присвоен статус нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, что свидетельствует об уникальности этого метода, а также является сообщением для всего мира, что вино является частью древней грузинской культуры.

С древних времен Грузия была известна как страна винограда и вина. Традиционное грузинское вино трудно представить без квеври. Квеври - это традиционная грузинская глиняная посуда, используемая для изготовления, выдержки и хранения вина. История изготовления вина в традиционных сосудах квеври существует более 8000 лет и до сих пор практикуется сегодня. Древний грузинский традиционный метод виноделия квеври является одним из культурных достижений и сокровищ страны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.