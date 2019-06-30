В Грузии пять студентов продолжают голодовку с требованием отставки главы МВД

Проходящая перед зданием парламента Грузии в Тбилиси акция продлится до 23:30. Как заявили организаторы акции, сегодняшняя акция будет сравнительно спокойной, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

Что касается голодающих, по информации организаторов, к этому времени голодовку продолжают пять студентов, состояние здоровья которых стабильное.

Акция перед зданием парламента Грузии, участники которой требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария, вновь возобновится 1 июля в 19:00.

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