В Грузии открылась 15-я Конференция стран Черного моря

11 сентября 2019 18:48 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - В Батуми началась 15-я Конференция стран Черного моря по вопросам поиска и спасения, сообщает Trend со ссылкой на министерство экономики и устойчивого развития Грузии.

Мероприятие проводится 11-12 сентября, нацелено на обмен опытом между черноморскими странами и расширение сотрудничества в области поисково-спасательных мер на Черном море. Оно организовано Агентством морского транспорта министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

Конференция проводится каждый год в разных городах черноморских стран.

«Соответственно, черноморские страны проводят эту конференцию ежегодно для обмена информацией и опытом, приобретенным за прошедший год. Грузия готова ответить на вызовы Черного моря и провести масштабные поисково-спасательные работы на высоком уровне», - сказала Тамар Иосселиани - глава Агентства морского транспорта.

В конференции принимают участие черноморские страны, а также представители министерства экономики и устойчивого развития Грузии, представители министерства внутренних дел Грузии, министерства обороны Грузии, Центра совместного управления морскими операциями Грузии, Агентства гражданской авиации Грузии и Государственного агентства гидрографии Грузии.

На конференции также выступил исполнительный директор морской поисково-спасательной службы Германии капитан Удо Хельге Фокс, а также представители Международной морской организации (IMO) и Европейского агентства по безопасности на море (EMSA).

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356

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