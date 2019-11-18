В Грузии не будут проведены досрочные парламентские выборы - Мэр Тбилиси

18 ноября 2019 13:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Мэр Тбилиси, генсек правящей партии Грузии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что власти не намерены назначать внеочередные парламентские выборы, несмотря на акции протеста, сообщает Trend со ссылкой на сайт "Грузия Онлайн".

Он также подчеркнул, что парламентские выборы состоятся в 2020 году и пройдут по смешанной избирательной системе, при которой одна половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая - по избирательным округам.

Каладзе также призвал оппозицию "подготовиться к выборам".

Он также назвал деструктивными действия оппозиционеров, которые заблокировали входы в парламент.

"Если данные действия продолжатся, власти примут соответствующее решение", - заявил Каладзе.

Напомним, что 17 ноября парламентская и непарламентская оппозиция и гражданские активисты провели массовую акцию протеста у здания законодательного органа после того, как Грузинская мечта 14 ноября провалила конституционный законопроект о переходе к пропорциональной системе.

Демонстранты и политические лидеры на акции озвучили свои основные требования к властям. Эти требования включают в себя: досрочные парламентские выборы по пропорциональной системе; отставка действующего правительства и его замена временным правительством; безотлагательное и безусловное освобождение «заключенных», задержанных 20 июня; укомплектование Центральной избирательной комиссии новым составом.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Юсиф Агаев.)

Twitter: @Mila61979356

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