При разгоне митингующих в Тбилиси задержали 37 человек

Во время разгона митинга и акции протеста у здания парламента Грузии задержали 37 человек, сообщили в МВД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Министерство добавило, что эти люди не слушались полицейских и хулиганили.

Во время разгона митинга пострадали четыре человека. Среди них двое полицейских, которые попали в больницы.

Накануне грузинский парламент не смог принять поправки в Конституцию, подразумевающие переход от смешанной системы выборов к пропорциональной. В столице начались многотысячные акции протеста.

Все оппозиционные силы объединились и потребовали проведения внеочередных парламентских выборов и назначения переходного правительства.

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