В Грузии полиция перекрыла подходы к парламенту

28 ноября 2019 11:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Полиция в Тбилиси в ожидании очередного пикетирования сторонниками оппозиции перекрыла подходы к зданию парламента, сообщает Trend в четверг со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Несколько десятков оппозиционеров, собравшихся на площади перед парламентом, выразили протест в связи с действиями полиции.

"Грубо нарушаются наши гражданские права, но мы все равно продолжим пикеты. Мы вынудим власти выполнить свое обещание и провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе", - сказал лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

В свою очередь министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал журналистам, что любые действия оппозиционеров, выходящие за рамки закона, будут пресекаться полицией. "Сегодня мы перекрыли прилегающие к парламенту улицы железными конструкциями, чтобы не допустить блокирования входов в парламент", - сказал он, добавив, что порядок будет поддерживаться, "несмотря на дискомфорт для полицейских и рядовых граждан".

По его словам, для выхода из сложившейся ситуации "оппозиция должна начать диалог с властями в кабинетах, не разжигать на улице костры и не призывать сторонников к деструктивным действиям".

Напомним, что волна протестов не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил законопроект о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Грузия и Чехия будут углублять сотрудничество в сфере экономики
Бизнес 27 ноября 18:24
Грузия начинает разрабатывать стратегию утилизации и переработки отходов
Бизнес 27 ноября 17:24
Грузинская компания Glenberries LLC планирует начать экспорт в страны ЕС (Эксклюзив)
Бизнес 27 ноября 17:00
Нацбанк Грузии решил оставить антициклический буфер капитала без изменений
Финансы 27 ноября 14:55
Грузия признана в Великобритании лучшим туристическим направлением 2020 года
Туризм 27 ноября 14:30
Ожидается возобновление авиасообщений между Россией и Грузией
Туризм 27 ноября 12:51
Лента новостей
Из Турции будут депортированы более 10 членов ИГ-граждан Франции
Турция 12:22
В Узбекистане могут разрешить ООО выпускать корпоративные облигации
Финансы 12:12
Казахстан готовит соглашение для создания туристической зоны на «Байконур»
Туризм 12:04
Туркменистан и Бахрейн провели совместный бизнес-форум
Бизнес 11:52
Азербайджан и Узбекистан работают над созданием СП для перевозок продуктов нефтепереработки
Энергетика 11:47
Турция почти на 30 процентов увеличила экспорт товаров оборонной промышленности в Грузию
Турция 11:35
Турция незначительно увеличила экспорт химпродуктов в Казахстан
Турция 11:32
Компания «Arar Petrol» продлила лицензию на разведку нефти и газа еще в двух провинциях Турции
Турция 11:28
Турция может начать экспорт отечественных автомобилей раньше запланированного срока
Турция 11:22