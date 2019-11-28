В Грузии полиция перекрыла подходы к парламенту

БАКУ /Trend/ - Полиция в Тбилиси в ожидании очередного пикетирования сторонниками оппозиции перекрыла подходы к зданию парламента, сообщает Trend в четверг со ссылкой на "Грузия Онлайн".

Несколько десятков оппозиционеров, собравшихся на площади перед парламентом, выразили протест в связи с действиями полиции.

"Грубо нарушаются наши гражданские права, но мы все равно продолжим пикеты. Мы вынудим власти выполнить свое обещание и провести парламентские выборы в 2020 году по пропорциональной системе", - сказал лидер оппозиционной партии "Новая Грузия" Георгий Вашадзе.

В свою очередь министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури сказал журналистам, что любые действия оппозиционеров, выходящие за рамки закона, будут пресекаться полицией. "Сегодня мы перекрыли прилегающие к парламенту улицы железными конструкциями, чтобы не допустить блокирования входов в парламент", - сказал он, добавив, что порядок будет поддерживаться, "несмотря на дискомфорт для полицейских и рядовых граждан".

По его словам, для выхода из сложившейся ситуации "оппозиция должна начать диалог с властями в кабинетах, не разжигать на улице костры и не призывать сторонников к деструктивным действиям".

Напомним, что волна протестов не прекращается в Тбилиси с 14 ноября, с тех пор, как парламент провалил законопроект о переходе со смешанной на пропорциональную (по партийным спискам) систему парламентских выборов уже с 2020 года. Митингующие требуют отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе.

(Автор: Тамилла Мамедова)

Twitter: @Mila61979356

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