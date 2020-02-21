Грузия назначила новых послов в Великобританию, Грецию и Германию

Новыми Чрезвычайными и Полномочными послами Грузии в Великобританию, Грецию и Германию назначены Софья Кацарава, Давид Дондуа и Леван Изория, сообщается на сайте МИД страны, передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Софья Кацарава до назначения являлась членом парламента Грузии 2016-2019 гг созыва, возглавляла парламентский комитет по внешним связям, была руководителем группы дружбы с Соединенным Королевством и парламентского направления Уордопского стратегического диалога с Великобританией. В 2016 году удостоена награды королевы Елизаветы II. В 1998-2016 работала на различных позициях в посольстве Великобритании в Грузии.

Давид Дондуа до назначения послом в Грецию работал на разных должностях в МИД Грузии. В 2015-2018 годах был заместителем министра иностранных дел Грузии, а также занимал различные руководящие позиции в зарубежных дипломатических миссиях: в посольстве Грузии в США, Канаде и Мексике, постоянным представителем Грузии в НАТО, послом в Австрии, представителем страны в ОБСЕ и в расположенных в Вене международных организациях. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного посла.

Леван Изория до назначения послом в Германию в 2012-2015 гг был заместителем министра внутренних дел Грузии, в 2015-2016 – заместителем главы Службы госбезопасности. В 2016-2019 являлся министром обороны, в 2019-2020 – руководителем Службы разведки Грузии. Имеет степень доктора права.