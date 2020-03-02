Парламент Грузии присоединился к борьбе с распространением коронавируса

БАКУ/Trend/ - Парламент Грузии присоединился к борьбе с распространением нового коронавируса, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

С этой целью на входах в здание и в местах приема граждан установлены специальные дозаторы с дезинфицирующими средствами.

В законодательном органе отмечают, что поверхности, с которыми люди чаще всего контактируют, будут периодически обрабатываться дезинфектором.

Напомним, что в настоящее время в Грузии подтверждены три случая заражения коронавирусной инфекцией. Врачи отмечают, что состояние всех трех пациентов удовлетворительное.

МИД Грузии уже призвал граждан Грузии воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты в Китай и Иран. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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