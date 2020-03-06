В Грузии подтверждены девять случаев инфицирования коронавирусом

БАКУ /Trend/ - В Грузии подтверждены девять случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на специальный веб-портал, созданный грузинским правительством.

Согласно информации, на карантине на сегодня находятся 162 человека, под наблюдением в стационаре - 45.

МИД Грузии уже призвал граждан страны воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки коронавируса нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР.

В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке заболеваемости пневмонией в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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