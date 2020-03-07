Посол США высоко ценит усилия Грузии по предотвращению распространения коронавируса

БАКУ/Trend/ - Грузия очень хорошо справляется с глобальным кризисом, связанным с коронавирусом, сказала новоназначенный посол США в Грузии Келли Дегнан, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Об этом она заявила на встрече с министром здравоохранения Грузии Екатериной Тикарадзе.

Дегнан также отметила, что после глобального распространения нового коронавируса ей пришлось путешествовать по нескольким странам, и очевидно, что у Грузии действительно сильные механизмы контроля пассажиров в аэропортах.

В Грузии уже подтверждено 9 случаев заражения новым типом коронавируса.

МИД Грузии уже призвал граждан Грузии воздержаться от посещения Китая, Южной Кореи, Японии, Ирана и Италии. Ранее из-за вспышки пневмонии нового типа Грузия временно приостановила полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР.

В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке ранее неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй).

Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Twitter: @Mila61979356