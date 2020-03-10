В Грузии заявили, что количество случаев коронавируса в стране увеличится

Количество случаев коронавируса в стране увеличится, соответственно, режим готовности должен все более и более усиливаться, - заявил руководитель Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

Как отметил Гамкрелидзе, состояние здоровья 15 лиц, помещенных в Центральную инфекционную больницу по большой части удовлетворительное, однако 4 лица требуют сравнительно большего внимания. Удовлетворительное состояние и у последних двух пациентов. Ведутся дополнительные клинические исследования и соответствующий мониторинг.

«Поскольку мы, Грузия являемся частью глобального мира, разумеется, прогнозировать, что остановимся лишь на 15-ти случаях, невозможно. Количество случаев коронавируса в стране увеличится. Соответственно, режим готовности должен все более и более усиливаться. Готовность на всех местах, я имею в виду границы, максимальное сокращение лиц из стран с высокой зараженностью. Карантин или самоизоляция прибывших. Также необходимы самоизоляция и карантин тех лиц, которые приезжают из стран с малой зараженностью, однако знают, что у них мог быть контакт с инфицированным человеком», - отметил Амиран Гамкрелидзе, комментарий которого распространяет Минздрав Грузии.

Для справки, в Министерстве здравоохранения состоялась очередная встреча координационной комиссии по управлению коронавирусом.