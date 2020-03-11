БАКУ /Trend/ - Из Италии эвакуированы 156 граждан Грузии, сообщает Trend в среду со ссылкой на грузинские СМИ.

Граждан Грузии доставили на специальных самолетах. В аэропорту их встретили врачи в защитных костюмах. Прибывших граждан проверили на наличие температуры, после чего они были отправлены на 14-дневный карантин.

Отметим, что по состоянию на вечер вторника число заболевших коронавирусом в Грузии достигло 23 человек.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлены полеты из Китая и Ирана. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова)

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