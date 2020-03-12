Число инфицированных коронавирусом в Грузии достигло 25

БАКУ/Trend/ - В Грузии установлен еще один случай заболевания новым типом коронавируса COVID-19, сообщает Trend со ссылкой на специальный сайт правительства по предупреждению коронавируса в Грузии.

Таким образом, число инфицированных достигло 25 человек. Как заразился новый больной, пока неизвестно, но пресс-служба Национального центра контроля заболеваний сообщила, что случай связан с Италией. Специалисты сделают комментарий позже.

Согласно данным, размещенным на сайте, в карантине находятся 295 человек, а в клиниках под наблюдением врачей - 49 человек.

Ранее власти Грузии запретили сухопутное передвижение между Грузией и Ираном на две недели. Кроме того, временно приостановлено авиасообщение с Китаем и Ираном. Также запрещен импорт животных из КНР. В аэропортах и на пунктах пропуска через государственную границу Грузии специалисты проверяют всех путешественников. Минздрав также проводит информационную кампанию среди населения.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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