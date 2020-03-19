В Грузии начинается производство медицинских масок

БАКУ/Trend/ - В Грузии с 19 марта начинается производство медицинских масок из-за угрозы коронавируса, сообщила сегодня министр экономики Грузии Натиа Турнава, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Как сообщается, в Грузии, как и во многих других странах, медицинские одноразовые маски оказались в дефиците из-за повышенного спроса.

«С завтрашнего дня мы уже начинаем производить маски в Грузии. Первое предприятие, которое подключилось к этой программе – это «Аджара текстиль». Я завтра лично собираюсь посетить это предприятие, чтобы своими глазами увидеть первую партию масок», - сказала Турнава.

По словам министра, всего в программу производства масок включены около десяти швейных предприятий, а также несколько компаний, которые завозят необходимые материалы.

«Местные запасы позволяют произвести первые партии, которые закупит государство для дальнейшего распределения совместно с частным сектором среди групп населения, которые больше всего в этом нуждаются, имеют больше контактов с людьми из категории высокого риска», - сообщила Турнава.

Министр разъяснила, что речь также идет о производстве многоразовых масок, у которых есть инструкция использования. Она согласована с Национальным центром по контролю заболеваний и общественного здоровья и ВОЗ.

Компании намерены безвозмездно передать государству определенное количество масок. Турнава выразила им благодарность за солидарность и поддержку.

К 19 марта в Грузии уже 38 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В связи с пандемией коронавируса Грузия с 18 марта на две недели закрывает границы для иностранцев за исключением особых случаев. Сухопутная граница с Россией также закрылась, а вот на границе с Турцией закрылся только один из КПП.

Кроме этого, в Грузии ввели обязательный карантин для побывавших в Китае, Иране, Южной Корее, Италии, Германии, Франции, Испании, Австрии, Швейцарии, Норвегии и Дании.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)

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