В Грузии подтвержден еще один случай заражения коронавирусом

В Грузии подтвержден еще один случай инфицирования коронавирусом. Об этом заявил министр здравоохранения Аджарии Заал Микеладзе, передает Trend со ссылкой на Грузия Онлайн.

По словам министра, инфицированный до этого находился за границей, однако после пересечения границы всего его шаги и контакты были под контролем.

Как заявил Микеладзе, сейчас в Батумской инфекционной больнице находятся двое инфицированных вирусом пациентов.

Кроме того, обновленные данные уже отображены на специально созданной правительством Грузии веб-странице, где отмечается, что к этому времени в стране зарегистрировано 44 лабораторно подтвержденных случая инфицирования коронавирусом.