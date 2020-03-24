Нацбанк Грузии временно прекращает выдачу лицензий финансовым организациям

БАКУ/ Trend/ - Национальный банк Грузии (НБГ) на два месяца приостанавливает выдачу лицензий и регистрацию представителей финансового сектора, сообщает Trend со ссылкой на НБГ.

Правительство Грузии объявило о введении в стране режим чрезвычайного положения в период с 21 марта по 21 апреля, которое, в частности, предусматривает ограничения в работе офисов банков и других финансовых организаций.

По информации Нацбанка, на два месяца прекращается прием документации от микрофинансовых компаний, обменных пунктов, субъектов и филиалов по выдаче кредитов, фондовых бирж, брокерских компаний и провайдеров налогового обслуживания.

Нацбанк разъяснил, что данное решение не распространяется на те компании и организации, которые представили документацию до принятия решения – они будут рассмотрены в предусмотренные законом сроки.

"Несмотря на чрезвычайное положение на всей территории Грузии и карантин в отдельных муниципалитетах, финансовый сектор продолжает предоставлять неограниченный объем полного спектра услуг без каких-либо перерывов. Включая непрерывный денежный поток, расчет, кредит и депозитные услуги. Платежные автоматы и банкоматы будут работать бесперебойно", - говорится в заявлении Нацбанка.

Регулятор призывал население максимально использовать услуги интернет-платежей, чтобы страна могла эффективно бороться с вирусом. Банкам, кредиторам, микрофинансовым организациям и пунктам обмена валюты рекомендуется ограничивать прямой физический контакт между служащими и клиентами, а так же обеспечить максимальную защиту своего персонала.

В Грузии в настоящее время работает 15 коммерческих банков, 45 микрофинансовых организаций, один кредитный союз, 199 организаций по выдаче кредитов, а также зарегистрировано 800 пунктов по обмену валюты.

Отметим, что на утро 24 марта число инфицированных коронавирусом в Грузии составило 66 человек, в том числе девять пациентов выздоровели.

На карантине остаются 3 320 человек, в стационаре – 235.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Ровшан Гусейнов)