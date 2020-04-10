Число инфицированных коронавирусом в Грузии выросло

БАКУ/Trend/ - Количество инфицированных новым типом коронавируса в Грузии увеличилось на четыре человека, сообщает Trend со ссылкой на правительственный сайт stopcov.ge.

Таким образом, общее число зараженных в стране достигло 218, вылечились 50 пациентов, еще трое скончались.

На карантине остаются 4 722 человека, а в стационаре под наблюдением врачей - 408. По прогнозам эпидемиологов, случаи инфицирования в стране будут расти.

В связи с пандемией коронавируса Грузия объявила о введении карантинного режима по всей территории страны. Решение вступило в силу с 8 утра 31 марта. Введен также комендантский час с 21:00 до 06:00.

Полностью приостановил работу общественный транспорт, введен жесткий регламент работы такси - не больше двух пассажиров на заднем сиденье.

Все граждане, выходя на улицу, должны иметь при себе удостоверение личности. Всем, особенно пожилым, выходить из дома только в случае крайней необходимости.

Ранее, в середине марта, правительство закрыло границы, а с 21 марта объявило режим чрезвычайного положения на месяц.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)