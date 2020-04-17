В Грузии выявлены новые случаи заражения коронавирусом

БАКУ/Trend/ - В Грузии выявлены еще 22 случая инфицирования коронавирусом, сообщает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Обновленная информация доступна на созданном правительством Грузии специальном веб-сайте stopcov.ge.

Согласно официальным данным, к этому времени в Грузии подтверждены 370 случаев заражения коронавирусом, 77 человек вылечились.

Из-за коронавируса скончались 3 человека. На карантине находятся 5 079 человек, в стационаре - 558.

Первый случай заражения коронавирусом в Грузии был зафиксирован 26 февраля. В конце марта власти страны ввели режим чрезвычайного положения из-за угрозы распространения инфекции.

В стране действует карантин, а также объявлен комендантский час - с 21:00 по 06:00.

(Автор: Тамилла Мамедова. Редактор: Гюнель Зейналова)