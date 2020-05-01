Президенты Германии и Литвы высоко оценили усилия Грузии по борьбе с COVID-19

БАКУ/Trend/ - Президент Германии Франк-Вальтер Штанмайер высоко оценил уровень мер Грузии по борьбе с распространением коронавируса, об этом он заявил в телефонном разговоре с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, передает Trend со ссылкой на пресс-службу президента.

Зурабишвили поблагодарила немецкого коллегу за помощь гражданам Грузии, находящимся в Германии в период пандемии. Президент также предоставила Штанмайеру информацию о ситуации с коронавирусом. Президенты обсудили важность скорейшего появления вакцины от COVID-19 и ее доступности для всех стран.

Разговор также коснулся и поэтапного восстановления экономики в условиях пандемии.

Франк-Вальтер Штайнмайер высоко оценил усилия правительства Грузии по борьбе с COVID-19.

Президенты отметили важность создания вакцины от коронавируса и ее универсальной доступности. Президенты Грузии и Германии обсудили вопросы активизации сотрудничества в развитии туризма.

Позже у Саломе Зурабишвили состоялся разговор по видеосвязи с президентом Литвы — Гитанас Науседа, который также дал высокую оценку борьбе Грузии с коронавирусной инфекцией. Стороны обсудили предстоящую конференцию «Восточного партнерства» и обменялись мнениями о новых форматах партнерства.

(Автор: Тамилла Мамедова.)