Президент Франции обсудил с Зурабишвили концепцию безопасного туризма

Президент Франции Эмманюэль Макрон во время телефонной беседы со своей грузинской коллегой Саломе Зурабишвили высоко оценил мероприятия, осуществленные Грузией для борьбы с пандемией коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе администрации президента Грузии, передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

В ходе беседы Зурабишвили отметила, что нынешний кризис продемонстрировал всем сильные стороны системы здравоохранения Грузии. Президент выразила надежду, что в будущем она еще больше усилится благодаря сотрудничеству с Францией.

Зурабишвили также коснулась темы открытия туризма. Макрон сообщил, что поддерживает концепцию безопасного туризма и приветствует углубление сотрудничества с Грузией в этом направлении.

Первый случай коронавируса был зафиксирован в Грузии 26 февраля. С тех пор COVID-19 на территории страны был подтвержден у 623 человек. 288 пациентов выздоровели, девять больных скончались.

Из-за пандемии в Грузии до 22 мая объявлено чрезвычайное положение. Кроме того, с 21:00 до 06:00 действует комендантский час. С 18 марта Грузия закрыла свои границы для иностранцев, а с 21 марта прекратила авиасообщение по всем направлениям.

С 1 июля Грузия намерена возобновить прием туристов из-за рубежа. Как сообщил накануне премьер-министр Георгий Гахария, для этого с рядом стран уже ведутся переговоры о создании «безопасных коридоров». Глава правительства отметил, что речь идет как о соседях Грузии, так и о государствах, которые интересными для Грузии с туристической точки зрения. При этом, Гахария подчеркнул, что Грузия откроет свои сухопутные и воздушные границы для зарубежных путешественников с учетом мер предосторожности, разработанных Минздравом со Всемирной туристской организацией ООН.