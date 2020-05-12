Участок международной трассы Запад-Восток в Грузии откроется в 2020 году

Строительство первого и второго участка дороги Самтредия-Григолети, которая является частью международной трассы Восток-Запад, проходит в интенсивном режиме. Как передает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия, об этом говорится в сообщении на сайте департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры.

Близится к завершению строительство второго участка скоростной трассы - Джапана-Ланчхути. На 15-километровом участке ведутся работы по асфальтобетонному покрытию, разметке дорог и обустройству дорожных знаков.

Проект второго 18,5-километрового участка скоростной трассы Самтредия-Григолети предусматривает строительство четырехполосной асфальтобетонной дороги, 16 мостов, трех транспортных узлов, закладку водопроводных труб и подземных переходов.

Второй участок дороги Самтредия-Григолети должен пройти через Ланчхути и села Джапана, Квиани, Нигоити и Квемо Шухути. Договорная стоимость проекта - 254 миллиона лари (около 79,4 миллиона долларов).

Интенсивно продолжаются работы и на первом 11,5-километровом участке дороги Самтредиа-Григолети, где на данный момент ведутся работы по строительству мостов, водопроводов и подземных переходов.

Проект предусматривает строительство четырехполосной дороги с асфальтобетонным покрытием, восьми переходных мостов и 27 искусственных сооружений. Первый участок дороги Самтредиа-Григолети пройдет через город Самтредиа и села Толеби, Гормагала, Первое мая и Гауцкинари Самтредского и Абашского муниципалитетов.

Стоимость работ составляет 89 миллионов лари (более 27,8 миллиона долларов). Строительство дороги Самтредиа- Григолети финансирует Европейский инвестиционный банк.

Цель проекта - обеспечить пропускную способность возрастающих транспортных потоков, безопасное автомобильное передвижение и беспрепятственное транзитное сообщение на дороге международного значения с самой высокой интенсивностью в масштабах страны.

Строительство дороги Самтредия-Григолети длиной 51,1 километра ведется в рамках модернизации транзитной скоростной автомагистрали Восток-Запад. Новая дорога на этом участке сократит протяженность пути на 45%.

Европейская транзитная дорога Е-60 по величине второй европейский транзитный коридор, который начинается в Бресте (Франция) и заканчивается в Иркештаме (Киргизия). В Грузии Е-60 начинается на границе с Азербайджаном и заканчивается на побережье Черного моря, близ порта Поти. На территории Грузии длина коридора составляет 392 км.