Компания AE SOLAR отправила сегодня в США первую партию продукции из Грузии

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натиа Турнава посетила сегодня предприятие AE Solar, расположенное в свободной индустриальной зоне города Кутаиси, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

Немецкая компания производит в Грузии модули солнечной энергии, на данном этапе инвестиции в производство превысили 10 миллионов долларов США, на предприятии трудоустроено 140 сотрудников.

Как отметила министр, важно, что сегодня предприятие отгрузило в США первую партия продукции.

«Предприятие поставляет продукцию в Европу и страны региона, а теперь и в США. Это заслуживает особенной уважения, и мы всячески помогаем им, чтобы компания не поменяла своих планов, несмотря на пандемию и глобальный экономический кризис. Очень важно, что планируется расширение. Это одна из составляющих нашего экономического роста в 2021 году», — сказала Натиа Турнава.