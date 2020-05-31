В Грузии подтверждено 26 новых случаев коронавируса, пять пациентов выздоровели
В Грузии выявлено 26 новых случаев коронавируса, сообщила медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Эзугбая. По её словам, еще пять пациентов выздоровели, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.
В настоящее время в Грузии подтверждено 783 случая коронавируса, из которых 605 человек выздоровели, умерло 12 пациентов.
В карантинном режиме находятся 3031 человек, под наблюдением в стационарах — 262 человека.
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