Несколько сел в грузинском Кахети пострадали от сильного града

Сильный град прошелся по двум селам Сигнахского муниципалитета (регион Кахети), сообщает Trend со ссылкой на Sputnik Грузия.

Град, который длился около двадцати минут, повредил приусадебные хозяйства в селах Дзвели Анага и Джугаани. Уничтожены садовые и овощные культуры, виноградники, а также поля пшеницы и ячменя.

Как сообщил в эфире Первого канала мэр муниципалитета Сигнахи Гоги Гогилашвили, у мэрии нет информации о размере ущерба, однако соответствующая служба прибудет в пострадавшие села и расследует ситуацию на месте.

Град сегодня был также в муниципалитете Дедоплисцкаро. Мэрия выясняет информацию о повреждениях.