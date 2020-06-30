Эпидемиолог: Грузия должна быть готова к открытию границ

Если Грузия сможет противостоять открытию границ, это будет историческое событие и весь мир будет говорить о нас. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил директор Тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.

По его словам, Грузия выдержала первое испытание, когда необходимо было не допустить быстрого распространения заражения.

"Страна выдержала и второе испытание, когда было отменено чрезвычайное положение, сняты ограничения, но новые случаи не были часты. Если Грузия сможет противостоять открытию границ, это будет историческое событие, тогда весь мир будет говорить о нас", - сказал Церцвадзе.

Он отметил, что даже если количество случаев заболевания увеличится, то система здравоохранения должна быть к этому готова, прежде всего, в клиническом секторе.

"Я хочу заверить население, что клинический сектор встретил первую волну так, что ему не нужно было раскрывать даже одну пятую своих возможностей", - подчеркнул врач, отметив, что не нужно будет использовать слово "коллапс" в отношении грузинского здравоохранения.

Общее количество инфицированных, по последним данным, в Грузии составило 926. Число вылечившихся от коронавируса составляет 791. С начала пандемии в Грузии от COVID-19 скончались 15 человек.