Георгий Гахария: От имени правительства Грузии и грузинского народа благодарю Евросоюз за признание, доверие и партнерство

Включение Грузии в т.н список «зеленых стран» является еще одним доказательством тесного партнерства с Евросоюзом, важным достижением и признанием того успеха, которого достигли наш народ и правительство в борьбе с пандемией, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария, передает Trend со ссылкой на Первый канал Грузии.

От имени правительства Грузии и грузинского народа Георгий Гахария поблагодарил Евросоюз за признание, доверие и стратегическое партнерство.

«Сегодня Евросоюз назвал Грузию среди 15 стран, для которых страны-члены ЕС рекомендуют открыть границы.

Включение Грузии в т.н список «зеленых стран» является еще одним доказательством тесного партнерства с Евросоюзом, важным достижением и признанием того успеха, которого достигли наш народ и правительство в борьбе с пандемией.

В настоящее время мы проводим прямые активные консультации со странами-членами ЕС, чтобы обеспечить безопасное, поэтапное и скоординированное сообщение граждан в соответствии с опубликованным ЕС документом.

От имени правительства Грузии и грузинского народа я хотел бы поблагодарить Евросоюз за его признание, доверие и стратегическое партнерство», — отмечается в заявлении.