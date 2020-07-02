Швейцария откроет границу для Грузии с 20 июля

Швейцария снимает ограничения на въезд в страну для граждан Грузии с 20 июля, информация об этом опубликована на сайте schengenvisainfo, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Такое решение Федеральный совет Швейцарии принял 1 июля.

Снятие ограничений коснется следующих стран - не членов Евросоюза: Канада, Австралия, Новая Зеландия, Руанда, Япония, Южная Корея, Алжир, Тунис, Марокко, Таиланд, Уругвай, Болгария, Ирландия, Хорватия, Румыния и Кипр.

Швейцарские власти на данном этапе отказали во въезде в страну гражданам Сербии, Черногории и Китая.

Ранее Евросоюз включил Грузию в список тех 15 безопасных стран - не членов ЕС, для которых открывает границы с 1 июля.

Об открытии границ для Грузии и еще нескольких третьих стран также заявили Германия, Нидерланды, Испания, Франция и Латвия.

Вместе с тем Австрия снимет ограничения на въезд в страну для граждан стран - не членов Евросоюза, в том числе и Грузии, только с 30 сентября. Об этом сообщает посольство Грузии в Вене.

Грузия в свою очередь откроет небо для конкретных авиакомпаний с 1 июля, несмотря на решение отложить возобновление регулярного авиасообщения до 1 августа, заявил ранее премьер Гахария. При этом он отметил, что главной заботой Грузии является здоровье граждан и этим было продиктовано решение продлить запрет на регулярное авиасообщение.