Вопрос въезда граждан Грузии в Швейцарию решится через две недели

С 6 июля в Швейцарии, исходя из эпидемиологической ситуации, будут ужесточены меры по профилактике коронавируса. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в заявлении посольства Грузии в Швейцарии.

Власти Швейцарии составили список стран с высоким риском заражения COVID-19, который постоянно будет обновляться. При въезде в страну информация об обязанностях вместе со списком будет сообщаться гостям, прибывающим в страну, непосредственно на границе.

По данным посольства, с 6 июля, граждане из стран с высоким риском будут обязаны пройти 10-дневный карантин. В случае уклонения от карантина власти предусмотрели довольно внушительные штрафы.

Разрешение и правила въезда на территории Швейцарии для граждан Грузии будут рассмотрены 20 июля. До тех пор гости из Грузии по-прежнему не могут въезжать в Швейцарию, если у них нет действующего вида на жительство.

Согласно рекомендации Федерального департамента Швейцарии, граждане должны постоянно следить за изменением правил по этой ссылке, заявляют в посольстве Грузии.