Представители сферы искусства в Грузии остались без доходов

Пандемия негативно отразилась почти на всех сферах в Грузии, но одной из самых пострадавших является культура и искусства. Даже в докарантинные времена их заработки были очень низкими из-за небольшого объема рынка, и практически полного отсутствия шоу-бизнеса, передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ.

Сейчас они казались в еще более сложном положении, так как культура не может быть дистанционной и в онлайн-режиме.

Это в равной степени касается как действующих исполнителей, так и различных танцевальных и музыкальных студий.

По словам директора танцевального детского ансамбля «Торда» Тамуны Аладашвили, регуляции, которые позволяют возобновить работу такого рода коллективов настолько сложные, что выполнить их практически невозможно.

«Но даже если их полностью выполнить – это все равно будет означать для нас потери, так как нам придется сократить количество учеников. Наша студия закрылась еще в марте, последние зарплаты мы получили в феврале, после этого вся деятельность остановлена. Мы попытались работать в онлайн-режиме, но невозможно научить человека танцевать или петь по интернету. Тут нужен личный контакт. Мы проводили консультации по поводу возможного возобновления работы, но регуляции, которые нам представили, оказались настолько сложными, что мы даже не пытались их выполнить» - заявила она.

По ее словам, дистанцирование будет большой проблемой с точки зрения бизнеса, так как в докарантинное время в студию ходили от 20 до 30 человек, а теперь смогут не более 10.

«Мы просим правительство помочь нам также налоговыми льготами, а также содействовать в переговорах по поводу арендной платы за помещение. Это общая проблема, так как студии закрыты, доходов нет, и соответственно, платить нечем. Фактически мы все остались без работы и находимся в состоянии полной неопределенности на будущее» - заявила Тамуна Аладашвили.

По словам директора танцевальной студии «Вардзиа» Кетеван Зардиашвили, кроме того, что студия лишена возможность работать сейчас, проблемой является и то, что неизвестно когда она сможет возобновить работу.

«Как только в Грузии был выявлен первый зараженный коронавирусом, мы тут же прекратили репетиции и остались без работы. Сейчас нам представили список регуляций, при соблюдении которых нам по идее разрешено открыться. Но в реальности они совершенно невыполнимы. Танцевать с соблюдением двухметровой дистанции невозможно, так как и с использованием маски» - заявила она.

По ее словам, сейчас все студии и ансамбли ждут сентября, когда, возможно, будет возобновлен учебный процесс, и скорее всего, тогда они смогут открыться с более мягкими регуляциями.

«Впрочем и тут пока многое неясно. Говорят, что рассматривается возможность обучения в онлайн-режиме. В таком случае мы вряд ли сможем возобновить работу. Что касается помощи со стороны государства, то мы, как индивидуальные предприниматели получили одноразово 300 лари. Это мизер, который ничего не решает, соответственно, мы можем сказать, что никакой помощи от государства не получила» - заявила Кетеван Зардиашвили.