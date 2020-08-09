В грузинском регионе Кахети зарегистрирован случай коронавируса

В регионе Кахети зарегистрирован случай коронавируса. Инфицированный является жителем села Веджини Гурджаанского муниципалитета, который работает на пограничном пункте Ларси, - сообщила глава Гурджаанского центра общественного здоровья Манана Гогашвили, передает Trend со ссылкой на 1tv.ge.

По её словам, 27-летний мужчина прошел тестирование несколько дней назад, а ответ стал известен сегодня. Тест показал положительный результат на коронавирус.

«Инфицированный находился в семье 4 дня назад и контактировал с несколькими людьми в селе. Личности всех установлены, и они находятся в самоизоляции. Источник заражения пока не установлен», - сказала Гогашвили.

С утра в села Веджини работает группа зпидемиологов.