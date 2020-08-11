Премьер-министр Грузии: В Местия вводится ограничение на передвижение

В связи со случаями коронавируса в муниципалитете Местия будут приняты определенные меры, в том числе вводится ограничение на передвижение. Как передает Trend со ссылкой на Новости-Грузия, об этом заявил сегодня журналистам премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

«К сожалению, нам приходится принимать определенные специальные меры в Местийском муниципалитете, там будут определенные ограничения на передвижение», – сказал премьер.

Он сообщил, что состоялось заседание межведомственного координационного совета, члены которого приняли конкретные решения, о которых будет объявлено на специальном брифинге.

Гахария находится сегодня в Кахетии, в Ахемета, где правящая партия представляет своего кандидата в мажоритарные депутаты. Он дистанционно подключился к работе межведомственного координационного совета.

«Там уже были приняты какие-то решения. Если они до этого не были озвучены, я уверен, что через несколько минут состоится брифинг и их объявят. Также туда уже направлены дополнительные медицинские бригады, чтобы активно провести тестирование. Мы понимаем, что в Местии сейчас много туристов, за всеми присмотрят, никто не останется без внимания», — сказал премьер.

По его словам, оснований для паники нет.

«Мы детально управляем этим процессом. Нет никакого такого риска, который может стать оснований для каких-то эмоций. Тихо, спокойно, это будут специальные мероприятия для Местии, будет частично ограничено передвижение. В Самегрело и по всей Грузии везде мобилизована госпитальная система, чтобы если у нас будет повышение числа инфицированных, тихо, спокойно, как это делали до этого, также управлять этими цифрами. Так что нет оснований для переживаний», – отметил Гахария.

Сегодня стало известно, что в Местия выявлено сразу 17 случаев инфицирования коронавирусом – это члены одной семьи, заразившиеся от гостя, приехавшего в село Ленджери. Все зараженные фактически являются родственниками, членами одной семьи. Пятеро инфицированных были доставлены на лечение в Тбилиси, один — в Кутаиси, а 11 пациентов- в Зугдиди и другие клиники. На месте выявлено и проверяются еще 37 контактов с зараженными.