В августе в Грузии выявили более 200 случаев незаконной вырубки леса

Сотрудники департамента надзора министерства окружающей среды Минсельхоза Грузии в августе выявили 207 фактов незаконной вырубки и транспортировки деревьев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Согласно данным департамента, в семи случаях были возбуждены уголовные дела.

Больше всего фактов незаконной вырубки леса было зафиксировано в Кахетии (65), далее следует Имерети (44 факта) и Аджария (20 фактов).

Всего в июле сотрудники департамента изъяли до 487 кубических метров незаконно вырубленной древесины.

Кроме того, за этот период было зафиксировано 15 фактов нарушения технического регламента работы лесопильных цехов.

Вырубать леса в Грузии можно только на специальной территории и только конкретные деревья, заранее помеченные сотрудниками департаментом.

Незаконная вырубка леса в стране наказывается штрафом. Если речь идет о редких деревьях или о вырубке в заповеднике – лишением свободы.