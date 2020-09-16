В Батуми будет проводиться массовый термоскрининг

В коммерческих учреждениях по всей Грузии приступают к массовому термоскринингу. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявила после завершения заседания межведомственного координационного совета глава администрации правительства Натиа Мезвришвили.

К интенсивному термоскринингу приступили и в Батуми, где будут открыты специальные пункты.

"Массовый термоскрининг проводится в Батуми. Сегодня на заседании межведомственного совета было принято решение, что массовый термоскрининг будет обязателен для всех, кто приезжает или уезжает из Батуми. Будут устроены специальные пункты, над этим оперативный штаб будет работать вместе с соответствующими ведомствами. Те, у кого в результате термоскрининга будет выявлена температура, будут протестированы", - заявила Мезвришвили.

При этом Мезвришвили отметила, что, несмотря на увеличение случаев коронавируса, не планируется введение чрезвычайного положения или полного карантина, в том числе и в Батуми.

За последние сутки в Грузии выявили 196 новых случаев коронавируса. Это рекордное количество. Из них 145 выявили в Аджарии. В связи с ухудшением эпидситуации по поручению премьер-министра Георгия Гахария глава Минздрава Екатерина Тикарадзе, глава Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии Амиран Гамкрелидзе, вице-премьер - министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили отправились в Аджарию, лично ознакомились с ситуацией и определили дальнейшие действия для локализации и ликвидации эпидвспышки. На встрече присутствовал и председатель правительства Аджарии Торнике Рижвадзе.

"Мы приняли решение ввести в городе термоскрининг, но это не означает, что будут созданы дополнительные контрольные пункты или будут проведены мероприятия, связанные с чрезвычайным положением или карантинными условиями", - заявил Рижвадзе.

Рижвадзе попросил всех жителей Аджарии следовать рекомендациям и воздержаться от мобильности, чтобы в ближайшие дни ситуация начала улучшаться.

По словам главы Минздрава Грузии Екатерины Тикарадзе, в Аджарии эпидситуация требует особого внимания. Именно поэтому здесь будет ужесточен мониторинг на ношение масок и соблюдение дистанции как в транспорте, так и в закрытых пространствах.

В Аджарии на данный момент мобилизовано около 400 коек, и в течение 48 часов добавятся еще 170 коек. Тикарадзе отметила, что Грузия перешла на новый протокол лечения, согласно которому бессимптомные пациенты лечение проходят в гостиницах.

Общее количество зараженных в стране составляет 2 758. С начала пандемии вылечились 1 412. Скончались 19.

Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля.