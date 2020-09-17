Европарламент одобрил отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Грузией и ЕС

Европарламент одобрил отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Грузией и Европейским союзом, передает Trend со ссылкой на Грузия Online.

На пленарном заседании за документ проголосовали 552 депутата Европарламента, 61 против при 78 воздержавшихся.

Автором отчета является докладчик по Грузии эстонский депутат Свен Миксер.