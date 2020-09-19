Минэкономики Грузии о сроках возобновления авиасообщения с Грецией

БАКУ/Trend/ - Власти Грузии рассчитывают возобновить регулярное авиасообщения с Грецией в ноябре-декабре текущего года. Об этом заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава, выступая в парламенте, сообщает Trend со ссылкой на Новости-Грузия.

18 сентября Турнава выступала в парламенте в порядке интерпелляции. Глава Минэкономики явилась в законодательный орган по требованию депутатов оппозиционной партии «Европейская Грузия».

Большая часть вопросов, подготовленных для министра, касалась возобновления регулярного авиасообщения. В частности, депутаты интересовались, почему власти до сих пор откладывают начало полетов со странами с благоприятной эпидемиологической ситуацией. Например, с Грецией, где к тому же самая большая грузинская диаспора в Европе.