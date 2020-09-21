Литва и Латвия вводят изоляцию для прибывающих из Грузии

Литва и Латвия вводят обязательную изоляцию для граждан, пребывающих из Грузии. Об этом сообщает грузинская служба Радио Свобода (Радио тависуплеба), передает Trend со ссылкой на "Новости-Грузия".

Новые правила вступят в силу в обеих странах с сегодняшнего дня, 21 сентября. До последнего времени Литва и Латвия предоставляли гражданам Грузии право свободного въезда.

Теперь же, власти Литвы вводят для пребывающих из Грузии обязательную 14-дневную изоляцию, а власти Литвы – 10-дневную.

Кроме того, по решению правительства Литвы, прибывающим из Грузии придется предоставить результаты теста на коронавирус, проведенного методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не позднее чем за 72 часа до поездки. Допуск будет разрешен только тем, у кого тесты окажутся негативными.

Абсолютно всем иностранцам перед поездкой в Литву также необходимо заполнить электронную анкету на сайте Национального центра общественного здравоохранения страны. Заявителю выдадут QR-код, который он должен будет предъявить перевозчику перед тем, как войти в транспортное средство. QR-коды в Литве требуют с пассажиров регулярных, специальных или заказных рейсов воздушного, морского или наземного транспорта.

«Исходя из эпидемиологической ситуации, правительство Литвы периодически обновляют список стран, где риск распространения вируса высок», — говорится в заявлении посольства Грузии в Литве.

Как пояснили в диппредставительстве, список обновляется на основе данных о случаях заражения COVID-19 за последние две недели в расчете на 100 тысяч человек. В Литве безопасными считают государства, где этот показатель в среднем составляет 25.

«Соответственно, в случае въезда из этих стран, обязательно прохождение изоляции, а также предоставление отрицательного результата теста на коронавирус при пересечении граница», — добавили в посольстве.

За последние десять дней суточный прирост новых случаев инфицирования коронавирусом в Грузии не опускается ниже сотни. С 11 по 20 сентября в стране зафиксировали 1 672 факта COVID-19.