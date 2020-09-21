Латвия и Литва ввели режим самоизоляции для прибывших из Грузии граждан

Прибывшим в Латвию и Литву гражданам Грузии теперь придется проходить обязательную самоизоляцию из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в стране. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщениях Минздрава Литвы и Центра профилактики и контроля заболеваний Латвии.

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за последние сутки до 3 695 случаев, 1 534 человека уже вылечились, скончались 20 пациентов.

Ограничения обеими странами введены в отношении стран, где показатель заражения COVID-19 превышает 25 случаев на 100 тысяч человек.

По приезду в Литву, гражданам Грузии придется проходить двухнедельную самоизоляцию, по приезду в Латвию – 10 дней.

Новые регуляции, введенные Латвией и Литвой, также распространяются на граждан Швеции, Норвегии, Болгарии, Канады и Фарерских островов.

С начала пандемии в Латвии заболели 1 526 человек. Кроме того, 1 248 человек выздоровели, 36 - скончались. За прошедшие сутки не был госпитализирован ни один пациент с коронавирусом.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Литве за сутки увеличилось на 70 до 3 814, всего с начала пандемии выздоровели 2 199 человек, 87 - скончались.

Грузинские медики говорят, что страна по-прежнему остается в "зеленой зоне". Число инфицированных начало увеличиваться в сентябре, ежесуточно колеблется от 152 до 196.

Латвийская авиакомпания AirBaltic возобновила регулярные рейсы из Риги в Тбилиси, которые осуществляются раз в неделю. Столица Латвии является одним из трех городов Европы, в которые Грузия возобновила регулярные авиарейсы.