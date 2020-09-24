ЕБРР выделил Грузии 217 миллионов евро для рефинансирования еврооблигаций

Европейский банк реконструкции и развития (EBRD) выделил "Корпорации нефти и газа Грузии" (GOGC) 217 миллионов евро для рефинансирования еврооблигаций. Как передает Trend со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в сообщении на сайте Корпорации.

Кредитное соглашение предусматривает полное рефинансирование еврооблигаций стоимостью в 250 миллионов долларов, которые котируются на Лондонской бирже.

"Условия кредита намного лучше, чем мы имели бы в случае осуществления процесса рефинансирования до пандемии: процентная ставка вдвое ниже, при этом срок кредита составляет 10 лет, тогда как еврооблигации были бы пятилетними. Таким образом, несмотря на глобальные трудности, вызванные COVID-19, Корпорация успешно справилась с процессом обеспечения рефинансирования еврооблигаций, что поможет нам более эффективно реализовать запланированные проекты", – заявил генеральный директор GOGC Георгий Бахтадзе.

По словам Бахтадзе, кредитное соглашение обеспечит долгосрочную финансовую стабильность корпорации, а также значительно снизит ее финансовые затраты.

С начала года Корпорация в сотрудничестве с крупными инвестиционными банками активно занимается организацией и управлением процессом рефинансирования еврооблигаций 2016 года.

Был подготовлен соответствующий информационный проспект для потенциальных инвесторов. Однако распространение COVID-19 и его негативное влияние на финансовые рынки сделало невозможным осуществление транзакций по приемлемым условиям.

Корпорация по согласованию с инвестиционными банками отклонила выкуп еврооблигаций 2016 года в апреле 2020 года на Лондонской фондовой бирже, разместив новые еврооблигации и прибегнув к альтернативным способам рефинансирования.

GOGC является ключевым инструментом обеспечения надежности поставок природного газа. Кроме того, корпорация является представителем правительства Грузии в крупных проектах по транзиту нефти и газа, а также имеет статус Национальной нефтяной компании. Корпорация представляет интересы государством в соглашениях о распределении продукции.