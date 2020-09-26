Георгий Гахария: Грузия является частью европейской цивилизации

Грузия является частью европейской цивилизации, поэтому путь развития нашей страны неизменен, это европейская и евроатлантическая интеграция, заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахария на 75-й сессии Генассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на 1TV.

По его словам, все это отражено в Конституции страны и не подлежит пересмотру.

«Грузия является частью европейской цивилизации, поэтому путь развития нашей страны неизменен, это европейская и евроатлантическая интеграция, что отражено в Конституции страны и не подлежит пересмотру. У Грузии оформлено Соглашение об ассоциации с ЕС, действует безвизовый режим и соглашение о свободной торговле. Все это дает нам возможность укреплять европейские институты, развивать инфраструктуру, отвечающую лучшим стандартам, укреплять малый и средний бизнес, способствовать внедрению современных технологий и оказывать поддержку Европе в решении проблем, связанных с различными вызовами.

Сегодня мы являемся важным участником обеспечения глобальной безопасности, потому что безопасность Грузии является неотъемлемой частью глобальной безопасности, поэтому вклад в укрепление евроатлантической безопасности напрямую отражается на силе и безопасности нашей страны», — заявил Георгий Гахария.